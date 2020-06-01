القدس الشرقية... ساحة جديدة للصراع السعودي

تناقش الحلقة ما كشفت عنه صحيفة "إسرائيل هيوم"، بخصوص وجود اتصالات سرية بين الرياض وتل أبيب، بهدف منح السعودية دورا في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، ودمج مندوبين للمملكة في "مجلس إدارة الأوقاف" في المدينة المقدسة.

زعمت الصحيفة، فيما قالت أنه نقلاً عن مصدر دبلوماسي سعودي، أن موافقة الأردن على توسيع مجلس الأوقاف الإسلامية ودمج ممثلين فلسطينيين في المجلس، جاء على خلفية الدور التركي "المكثف" في القدس عموما، وفي المسجد الأقصى على نحو خاص.

الباحث الاستراتيجي، عامر السبايلة، أوضح أن الأردن يحتاج لتشكيل كتلة ضغط لمواجهة الخطوات الإسرائيلية في التعدي على صلاحياته الدينية في المدينة، وكذلك الدخول التركي على ملف مدينة القدس، وهو ما يأتي كذلك في سياق المنافسة بين أنقرة والرياض- حسب تعبيره.

كما أشار، في حوار عبر "بانوراما"، إلى عدم وجود رغبة سعودية في تجريد الأردن من ملف رعاية الأماكن المقدسة في القدس، لافتا، في نفس الوقت، إلى عدم إسقاط البعد المتعلق بـ"صفقة القرن" في هذا الملف.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني