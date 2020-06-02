الأردن... إجراءات اقتصادية "غير شعبية" وتحذيرات من عودة الاحتجاجات

تناقش الحلقة تداعيات ما بعد قرار الحكومة الأردنية السماح لأرباب العمل بخفض رواتب العاملين بنسبة 60 في المئة، ما تسبب على الفور بحالة غضب شعبي عارم، وأرتفاع أصوات محذرة من عودة الاحتجاجات إلى الشارع خلال الأسابيع المقبلة.

قرارت الحكومة، والتي وصفها مراقبون بـ "غير الشعبية"، وتهدد الطبقتين الفقيرة والوسطى، تأتي فيما تتواصل معدلات البطالة في الارتفاع، وتتراجع تحويلات الأردنيين المغتربين في الخارج، وسط تحذيرات من أن نتائج القرارات الجديدة ستكون وخيمة في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

الباحث في الاقتصاد السياسي، ليث العجلوني، أشار إلى أن رزمة الاجراءات الجديدة عكست الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب أزمة تفشي فيروس «كورونا» في العالم، والتي جعلت الخيارات تضيق أكثر أمام الحكومة الأردنية.

لكن العجلوني، وفي مقابلة معه عبر "بانوراما" لفت إلى إمكانية تدارك الحكومة اندلاع إحتجاجات في البلاد، من خلال إجراءات تتضمن ضخ سيولة إضافية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تحسباً من إرتفاع حالة الاحتقان داخل الشارع الأردني.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني