بعد كورونا والتمييز العنصري... هل أوشك "الغرب" على الانهيار

تناقش الحلقة انتقال ظاهرة الاحتجاج والاحتقان الاجتماعي ضد التمييز العنصري والاجتماعي من الولايات المتحدة إلى بلدان أوروبية، وتحذيرات مفكرين أوروبيين من انهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها.

رغم الحظر بسبب أزمة كورونا، شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد مسيرات طالبت بمحاسبة قتلة شاب أسود على يد الشرطة الفرنسية قبل أربعة أعوام، وتضامنا مع المحتجين ضد العنف البوليسي في الولايات المتحدة.

وعلى خط متصل، وصف الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفري، أوروبا بـ"عالم ثالث جديد"، معلناً "انهيار الليبرالية الأوروبية" القائمة على مبداً عبادة الربح.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، قال إن: "أحياء اللاجئين في أوروبا تحولت إلى خزانات للعنف بسبب سياسية التهميش المتوحش الذي تمارسه أنظمة الليبرالية الجديدة في أوروبا".

وفي مقابلة معه عبر "بانوراما" أشار الصيداوي، إلى أن الشعوب الأوروبية أدركت أن الاتحاد الأوروبي لم يكن سوى وهماً، قد بدأ بالتصدع.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني