هل ينجح ترامب في استدراج البنتاغون لحلبة المواجهات مع المتظاهرين؟

تناقش الحلقة بروز مؤشرات على التصدع داخل الإدارة الأمريكية، لا سيما بعد إعلان وزير الدفاع مارك إسبر، معارضته نشر قوات الجيش لمواجهة الاحتجاجات في الولايات المتحدة، في تحد واضح لتهديد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين.

وكان إسبر قد أوضح أن اللجوء إلى "خيار استخدام قوات الجيش في عملية إنفاذ القانون يجب أن يكون الأخير وذلك فقط عندما يكون الوضع طارئا وأليما".

وتمنع القوانين الأمريكية استخدام جنود من القوات الفعلية في مهمات لحفظ النظام، إلا في حال حدوث عصيان، وفي حال اضطرابات عامة، يعود إلى كل ولاية قرار استدعاء شرطيين سابقين في الاحتياط في الحرس الوطني.

الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، فيصل جلول، رأى أن تصرفات الرئيس ترامب في التعاطي مع الأزمة أدت لردود أفعال مضاعفة، ساهمت في توتير الأوضاع، بدلاً من محاولة إمتصاص نقمة المحتجين على وفاة جورج فلويد على يد شرطي.

في حوار مع "بانوراما" أكد جلول أن حظوظ ترامب بالفوز في الإنتخابات الرئاسية المقبلة "أصبحت في حدودها الدنيا"، مضيفاً أن خصومه سيستفيدون من أخطائه في إدارة الأزمة.

التفاصيل في الملف الصوتي...

أجرى الحوار: فهيم الصوراني