واشنطن وطهران... تبادل السجناء على وقع إجواء عدائية

تناقش الحلقة إفراج إيران عن العسكري الأمريكي السابق مايكل وايت، عقب يوم واحد من عودة العالم الإيراني سايروس عسكري إلى بلده إثر إفراج الولايات المتحدة عنه بعد نحو ثلاثة أعوام من سجنه بتهمة التجسس.

أفرجت السلطات الإيرانية عن وايت الذي تم توقيفه في يوليو/ تموز 2018 في إيران بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكنها ما تزال تعتقل أمريكيين من أصول إيرانية، هم رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده محمد باقر نامازي والناشط البيئي مراد طهباز، الذين تطالب واشنطن بإطلاق سراحهم.

الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سليمان، رأى معلقا على الموضوع

أن طهران أصرت أن يتم تناول اي ملف بينها وبين واشنطن بناء على الندية، وأحبطت كافة محاولات الضعوط عليها، حتى في ملف المواطن الأمريكي، وهو ما نجحت فيه.

كما أضاف، في مقابلة حوارية عبر برنامج "بانوراما"، أن واشنطن بدأت تدرك أن سياسة ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية فشلت، أمام مدرسة عريقة في الدبلوماسية يقودها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني...

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