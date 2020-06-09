ماذا لو سحبت السلطة الفلسطينية اعترافها بإسرائيل؟

تناقش الحلقة تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، حول إمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل، في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

كلام رئيس الوزراء الفلسطيني يأتي بالتزامن مع تأكيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تنفيذ خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، سيتم خلال أسابيع، ولن يشمل موافقة حكومته على إقامة دولة فلسطينية، وذلك رداً على اتهامات من المستوطنين له بقبول الحكومة الإسرائيلية بإقامتها.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حسن مرهج، رأى أن إقامة دولة فلسطينية لا يعدو كونه "حبراً على ورق" بالنسبة لتل-أبيب، وأن الأساس بالنسبة لها هو أمنها القومي، ولا يعنيها ما يتعلق بحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال.

كما قلل، في حديث لـ"بانوراما"، من أهمية تهديد رئيس الوزراء الفلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل، مضيفاً إنه لا يحمل أية تأثيرات تذكر على الدولة العبرية، ومشيراً في الوقت نفسه، إلى أن قيام إسرائيل بتنفيذ ضم أراض في الضفة الغربية قد يشعل انتفاضة في الداخل الفلسطيني.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني