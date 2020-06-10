في البرلمان التونسي... خلاف حتى على إدانة الاستعمار

تناقش الحلقة تصويت البرلمان التونسي ضدّ مذكّرة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها، تقدّم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب.

وبعد مناقشات استمرّت أكثر من 15 ساعة صوّت 77 نائباً لمصلحة المذكّرة وصوّت ضدّها خمسة نواب، في حين كان يتطلّب إقرارها جمع 109 أصوات على الأقل.

وصوّت لصالح اللائحة كتلة ائتلاف الكرامة، ونواب من حركة النهضة (54 مقعدا)، وبعض نواب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (14 مقعدا)، وقلب تونس (29 مقعدا)، ومستقلين، فيما تحفّظت كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (14 مقعداً).

تعليقاً على هذا الموضوع، قال أستاذ الفلسفة السياسية، فريد العليبي، أن الأحزاب التي صوتت ضد اللائحة أرادت منع أحزاب "الإسلام السياسي" من استثمار حالة الاستقطاب الإقليمية حيال الملف الليبي، وتمرير قرار يدين فرنسا، لغايات تتعلق بالأزمة مع تركيا.

وأضاف أن التونسيين يئسوا من تحول البرلمان إلى حلبة لتصفية الحسابات السياسية، بدلاً من الالتفات لهموم الشعب، ومعالجة أوضاعه المعيشية.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني