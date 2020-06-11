شبح الجيش يخيم على واشنطن ...وترامب يهدد بالحسم

يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب، أن مدينة سياتل بولاية واشنطن احتلها "إرهابيون داخليون"، داعياً السلطات إلى مكافحة أعمال الشغب.

وفي سياق ذو صلة، دعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة الكونفيدرالية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد، الأمريكي الذي قضى خلال توقيفه على يد رجال شرطة.

رئيس تحرير موقع "ميدلاين"، طارق عجيب، اعتبر أن ترامب يعيش هاجس خروج الأمور عن السيطرة، فيما قد يضعف إلى حد ملموس حظوظة في الفوز بدورة إنتخابية ثانية.

وفي مقابلة عبر "بانوراما"، حذر عجيب من دخول مدسوسين أو مخربين على خط الأحداث، بحيث يؤدي إلى تراجع التأييد الشعبي للاحتجاجات.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني