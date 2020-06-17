خطة الضم الإسرائيلية... التداعيات وسيناريوهات الرد

تناقش الحلقة توالي المواقف المحذرة من قيام إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية، وفيما إذا كان سيكون لهذه المواقف تأثير على الموقف الإسرائيلي.

فقد حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني من أن تحرك إسرائيل المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم، سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، فيما رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تنفيذ الحطة الإسرائيلية سيؤدي إلى تصعيد خطير.

وكان وزير الخارجية الألماني حذر إسرائيل في وقت سابق، من أنه ستكون هناك دول تفرض عقوبات على تل أبيب في أعقاب ضم بالضفة الغربية، "وربما ستعترف بفلسطين.

الباحث الإسترايجي، عامر السبايلة، إعتبر أن خطة نتنياهو بالضم تعكس في أحد ابعادها هروباً من الأزمة الداخلية، وفي نفس الوقت تستقوي بالدعم الأمريكي ونوجه بعض البلدان العربية نحو التطبيع.

كما أضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن حالة الإنشقاق بين القوى الفلسطينية أضعفت ورقة الرد لديها، والشيء نفسه ينطبق على دول المنطقة المعنية مباشرة بالشأن الفلسطيني.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.