العمليات العسكرية في شمال العراق... السيادة تحت المحك

تناقش الحلقة رد بغداد على العمليتين العسكريتين التركية والإيرانية في شمال العراق، بعد أن توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان وبدأت في قصف قرى حدودية تابعة لبلدة حاجي عمران في محافظة أربيل، بينما تعرضت القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من البلدة للقصف المدفعي المكثف من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.

وتبحث الحلقة فيما إذا كانت العمليات العسكرية التركية والإيرانية جرت عبر تنسيق بين الجانبين، وهل فقد العراق سيطرته تماماً على المناطق التي تعرضت للقصف.

وكان المحلل السياسي في الشأن العراقي، حيدر سلمان، أوضح أن العراق لا يسيطر في واقع الحال على المناطق الشمالية، بحكم الطبيعة الديمغرافية التي أفسحت المجال للأحزاب والقوى الكردية أن تكون المتسيدة فيها.

ولفت سلمان، في حديث لـ «بانوراما»، إلى أن على بغداد القيام بوضع ضيغة تجمع بين إيران وتركيا وسوريا، لمقاربة الملف الكردي، بحيث لا تتناقض مع سيادة كل دولة على أراضيها، وتمنع تصاعد الأمور إلى مستوى الفلتان والفوضى.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.