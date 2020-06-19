بولتون يفتح نيرانه على ترامب... فكيف يرد الأخير؟

تناقش الحلقة ما أصبح يوصف بـ«كتاب الفضائح» للمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، والذي وجه فيه انتقادات قاسية للرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياه بأنه يجهل أبسط الحقائق الجغرافية، ولا تتعدى قراراته رغبته في التمسك بمنصبه لفترة ولاية ثانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استنكر ما وصفها بـ «أكاذيب» بولتون، معتبراً في بيان أنه «من المحزن والخطير في آن، أن يكون الدّور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن الذي أضر بأمريكا من خلال انتهاكه الثقة المقدّسة مع شعبها».

أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، جمال واكيم، رأى أن كتاب بولتون يأتي في سياق الانتقام من الرئيس ترامب، بسبب إقالته من منصبه، وفي وقت حرج يواجه في الرئيس مشاكل داخلية وخارجية.

كما أضاف، في مقابلة عبر «بانوراما»، أن «المذكرات» ستؤثر بشكل قوي على حظوظ ترامب في الفوز بولاية ثانية، وأن الصراع بين مكونات الدولة العميقة في الولايات المتحدة دخلت مرحلة غير مسبوقة من التصادم.

© Sputnik . "الغبي الحقود"... بولتون ينشر مذكراته عن ترامب

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.