بعد سقوط سقطرى بيد "الانتقالي"... اتهمات للتحالف بالتواطؤ

تناقش الحلقة حالة الغضب التي تسود قطاعات واسعة من اليمنيين بعد استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة أرخبيل سقطرى، وامتناع هيئة رئاسة البرلمان اليمني، عن إصدار بيان يرفض هذا العمل.

وفي رد فعل على ذلك، قدم وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي، استقالته من منصبه، احتجاجاً على ما اعتبره "غياب موقف حكومي من دعم دول إقليمية بعضها بالتحالف لـ”الانقلاب” في سقطرى".

واتهم الوزير الميتمي في بيان استقالته "دولاً إقليمية بعضها ضمن التحالف العربي تسعى جهاراً نهاراً إلى تمزيق اليمن والانقلاب على الشرعية الدستورية".

تعليقا على هذه التطورات، قال الكاتب السياسي ياسين التميمي، إن «حكومة الرئيس هادي تبدو في أضعف حال لها منذ بدء حرب استعادة الشرعية، وأن تلكؤها في اتخاذ موقف واضح وصريح من ممارسات التحالف في التغطية على ممارسات المجلس الانتقالي أدى إلى حالة غضب واستياء بين اليمنيين».

كما رأى أن سيطرة "الانتقالي" على سقطرى، لم يكن ليحصل دون دعم عسكري مباشر من أطراف وازنة داخل التحالف، بهدف السيطرة على الأرخبيل الاستراتيجي، في سياق مخطط تقسيم اليمن وإضعافه".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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