شمالي العراق… قواعد عسكرية تركية لمحاربة الجماعات الكردية

تناقش الحلقة نوايا تركيا إنشاء ثلاث قواعد عسكرية جديدة في منطقتي سينات وهفتنين، شمالي العراق، تقول أنقرة أن هدفها هو منع تسلل عناصر تنظيم «حزب العمال الكردستاني» إلى الأراضي التركية.

وتحتفظ تركيا بأكثر من عشر قواعد مؤقتة شمالي العراق، وتسعى لإقامة المزيد منها بذريعة حربها ضد المقاتلين الأكراد.

وتمتد مناطق انتشار القواعد التركية في إقليم كردستان العراق على طول الحدود، وذلك بدءاً من معبر خابور وصولاً إلى منطقة صوران.

الخبير في الشأن العراقي، كامل الكناني، قال إن نوايا تركيا في إقامة قواعد عسكرية في الشمال، تخفي وراءها مخططات أخرى، تهدف إلى التلاقي مع مخطط تقسيم العراق.

وفي حديث لـ «بانوراما»، أشار الكناني إلى أن الانشقاقات الحاصلة بين المجموعات الكردية تلعب دوراً سلبياً في إضعاف السيادة العراقية في مناطق الشمال، داعياً الحكومة العراقية إلى أن تكون أكثر تشدداً في التصدي لما وصفها بـ "الأطماع التركية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.