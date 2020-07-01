طالبان وواشنطن... عداوة أم مشروع تحالف؟

تناقش الحلقة تطورات العلاقة ومستقبلها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، على ضوء الأوضاع غير المستقرة في أفغانستان، ونية الإدارة الأمريكية سحب قواتها من هناك بحلول العام المقبل.

مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقي، أوضح أن «طالبان» هي الحركة الأقوى في أفغانستان، وان إنسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قد يضع حكومة كابول "في مهب الريح.

كما أشار في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى أن واشنطن ستسعى إلى إستخدام «طالبان» لحماية مصالحها في داخل أفغانستان ومحيطها، مشيراً إلى أن فتح خطوط مباشرة مح الحركة وتوقيع إتفاق الدوحة معها، أثار استياءً لدى الحكومة الأفغانية وباكستان على حد سواء.

ولم يستبعد التقي، أن يؤدي التقارب بين واشنطن و «طالبان» إلى شرخ داخل الحركة، نظراً لتنوع المكونات داخلها، والتباين في العلاقات التي تربطها مع بلدان الإقليم.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني