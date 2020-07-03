فتح وحماس... توافق تاريخي على الوحدة لمواجهة الضم

أكد السفير الفلسطيني في أنقرة، د. فائد مصطفى، أن خطوة توحيد المواقف التي أعلن عنها بين حركتي فتح وحماس تختلف عن سابقاتها، بالنظر إلى خطورة المواقف الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تمرير "صفقة القرن"، وضم أراض في الضفة الغربية.

السفير الفلسطيني، وفي حديث خاص لـ"بانوراما"، لفت إلى أن التباينات بين حركتي فتح وحماس تراجعت في الآونة الأخيرة، وأن الموقف بينهما موحد فيما يخص التحديات الخطيرة التي تواجه الفلسطينيين، فضلاً عن القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعهما، ويمكن البناء عليها.

كما شدد على ضرورة العمل ضمن القواسم المشتركة، وتحييد الخلافات، لوجود عدو مشترك يستهدف جميع الفلسطنيين.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" أعلنتا أنهما متحدتان ضد خطة إسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وذلك في لقاء عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، جمع بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل رجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في أول لقاء بين الطرفين منذ يناير/كانون الثاني 2018.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني.

التفاصيل في الملف الصوتي.