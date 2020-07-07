لماذا تكابر فرنسا بإدانة ماضيها الاستعماري في الجزائر؟

قال العميد المتقاعد والخبير الأمني الحزائري، أحمد كروش، إن الجزائريين حققوا انتصارا معنويا وتاريخيا باستعادة رفاة قتلاهم من فرنسا، بعد احتجاز قسري دام نحو 170 عاما.

وأضاف كروش، في حديث لبرنامج "بانوراما"، أن ما حصل هو تجربة تطبيقية للأجيال القادمة بأن الإصرار على الحق لا بد أن ينتهي بتحقيق الأهداف، وأن تضحيات الجزائريين لم تذهب سدى.

ولفت الخبير الأمني الجزائري إلى أن "فرنسا سبقت داعش بقرون في قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث"، منددا برفض فرنسا الاعتذار عن ماضيها الاستعماري والجرائم التي ارتكبتها في الجزائر.

كما طالب بضرورة أن تقوم فرنسا بإعادة الأرشيف الجزائري، وتعويض الأضرار التي تسببت بها من خلال التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية، ويقاء ملايين الألغام الأرضية التي أدت لسقوط ضحايا.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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