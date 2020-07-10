الانسحاب الأمريكي من العراق... بين التأييد والمعارضة

تبحث الحلقة في ملف خروج القوات الأمريكية من العراق والهواجس القائمة بسبب احتمال أن تقوم واشنطن بتقليص عديد هذه القوات، بدلا من خروجها نهائيا.

فوفق مراقبين عراقيين، تحاول مصادر غربية وأمريكية أن تبدي نتائج الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على أنها تقليل عدد القوات العسكرية الأجنبية في العراق وليس انسحابها، الشيء الذي يتناقض مع تصويت البرلمان العراقي في يونيو/ حزيران الماضي، بإلزام الحكومة إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد.

الكاتب السياسي في الشأن العراقي، نوري حمدان، رأى أن العراقيين يجمعون على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد، لكن البعض يرى بضرورة التريث، إلى حين تمكن القوات الأمنية العراقية من مواجهة تداعيات هذا الانسحاب، وبسط السيطرة على الأمن.

كما لفت في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى أن أطرافا داخل العرق "تتوجس من يؤدي انسحاب القوات الأمريكية إلى زيادة نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران، بحيث تتمكن من بسط سيطرتها على نواحي الحياة في البلاد، خلافاً لمصالح القوى الأخرى".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.