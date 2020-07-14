ليبيا... حوار بلا متحاورين؟

تناقش الحلقة إعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، عقد لقاء بين الأطراف الليبية لحل الأزمة وتحذيره من أن "أضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى إن لم يتم التوصل إلى تسوية".

وتأتي تصريحات صالح بعد ساعات من إعلان مجلس النواب الليبي أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدداً على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل "دحر المُحتل الغازي" التّركي.

اعتبر الإعلامي والكاتب في الشأن السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، أن الأزمة الليبية أصبحت أكثر بعداً عن الحل السياسي، وأن دخول العامل التركي جعلها أكثر تعقيدا.

وأشار في مقابلة مع "بانوراما" إلى أن القوى السياسية الليبية قدمت من حيث تدري ولا تدري خدمة للأجندات الخارجية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة، كذلك، فشلت في وضع الأزمة على سكة الحل السياسي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني