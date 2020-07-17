ما الذي يؤخر خروج القوات الأمريكية من العراق؟

تناقش الحلقة أسباب تأخر حسم مصير القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية الموجودة في العراق، رغم مصادقة مجلس النواب العراقي في بداية العام الجاري على قرار بإخراج هذه القوات.

وكانت الحكومتان الأمريكية والعراقيّة قد أعلنتا الشهر الماضي أنّ الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري خلال الأشهر المقبلة، مقابل تعهد الحكومة العراقية بحماية القواعد التي تضمّ قوّات أمريكية، إلا أصوات داخل العراق تشكك بنوايا واشنطن.

بموازاة ذلك، يرى مراقبون، أن الانقسام السياسي بين القوى العراقية يمهد لبقاء القوات الأجنبية.

الخبير في الشأن العراقي، حيدر سلمان، اعتبر أن قيام الولايات المتحدة باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أشعل حالة غضب في العراق، وأجج المطالب بخروج كامل للقوات الأمريكية.

لكنه لفت إلى أن موقف الحكومة "مبهم" بخصوص قرار البرلمان العراقي بهذا الخصوص، ولم تترجم بشكل واضح موقفها، سواء بضرورة إنسحاب القوات الأجنبية، أو تبرير بقاء جزء منها.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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