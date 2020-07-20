واشنطن تخفض قواتها في ألمانيا...والأخيرة تستنجد بالكونغرس

تناقش الحلقة الهواجس الألمانية من قرار سحب الولايات المتحدة 9500 جندي من قواتها العاملة في ألمانيا، وأسباب قلق برلين، وفيما إذا كان قرار واشنطن يعكس جانباً من الخلافات معها، بعد تلقيها اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها أخفقت في الوفاء بالاتفاق الدفاعي لحلف الناتو.

وكان رؤساء حكومات أربع ولايات ألمانية، ناشدوا أعضاء بالكونغرس الأمريكي وقف خطط سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، فيما ترى واشنطن أن خطوتها "ستعزز ردع روسيا وتقوي حلف شمال الأطلسي وتطمئن الحلفاء".

الخبير في الشأن الألماني، أكثم سليمان رأى في حديث لـ «بانوراما"، أن أهمية ألمانيا تراجعت بالنسبة إلى الإستراتيجية العسكرية الأمريكية.

كما أوضح أن المسألة تتصل بـ "البرود" الذي يعتري العلاقات بين واشنطن وبرلين، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية "تستهتر" برأي المانيا، في قضية حساسة من هذا النوع، تتعلق بالأمن الجماعي في أوروبا.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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