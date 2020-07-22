الأردن... جدل حول تصريحات الرزاز بخصوص حل الدولتين

تناقش الحلقة أبعاد تصريحات رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، بأن بلاده قد تدعم إقامة دولة واحدة إسرائيلية – فلسطينية، بشرط أن تضمن حقوق الفلسطينيين، وتحذيره من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تتسبب في موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط.

وقد أثارت تصريحات الرزاز جدلاً داخل الأردن، إذ رأى بعض المراقبين أنه بهذا الشكل أرسل رسالة سلبية ستعطي انطباعا بأن عمان مستعدة لإعادة النظر بموقفها من حل الدولتين.

وقال المحلل السياسي ناجي الزعبي، أن "إسرائيل تنفي أصلاً مبداأ الدولتين، وأن تصريحات الرزاز تأتي كمن يغرد خارج السرب، تعتبر بالون اختبار لطرح مشاريع جديدة للكونفدرالية".

وأوضح الزعبي، أن تل-أبيب ستواصل رفض كافة المبادرات العربية، إلا ما ينسجم مع مصالحها، ويشكل لها "طوق نجاة"، على ضوء المستجدات الحالية، حيث تعيش إسرائيل أزمات داخلية، وواقعا خارجيا يهدد كيانها.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني