بماذا انتهت زيارة الكاظمي إلى إيران؟

وتبحث في الأهداف التي حققتها الزيارة بالنسبة للعراق، الموجود على تقاطع المصالح المتضاربة لدول الإقليم إضافة، بطبيعة الحال، إلى الولايات المتحدة.
الكاتب السياسي، نوري حمدان، رأى أن زيارة الكاظمي كانت تهدف لوضع تفاهمات، تضبط الدورالإيراني في العراق، معتبراً أن الكاظمي يرى في ذلك أحد إيرز الخطوات لإنجاح عمل حكومته في وقف تدهور الأوضاع في البلاد.
كما أضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن الكاظمي مهتم بتعديل الخلل في ميزان التبادل التجاري مع إيران، الذي يميل- برأيه لصالح الأخيرة، وفي نفس الوقت التأكيد على عدم التدخل السياسي والأمني في الشؤون الداخلية للعراق، مقابل أن لا تسمح حكومة الكاظمي بإستخدام الاراضي العراقية لشن أعمال عدائية ضد الجمهورية الإسلامية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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