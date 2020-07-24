تونس... نحو رئيس حكومة جديد أم حل للبرلمان

تناقش الحلقة الاستعدادات في تونس لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة ، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها، وقدت للرئيس قيس سعيد أسماء مرشحيها.

ورشحت حركة النهضة كلا من وزير الاستثمار السابق فاضل عبد الكافي، والقيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي محمد خيام التركي، واقترح حزب قلب تونس نفس المرشحين.

ووفقاً للدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، قبل تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، لم يستبعد أن يتجه الرئيس لحل البرلمان في حال فشل التوافق على مرشح عبر البرلمان، أو سيقوم باختيار شخصية اخرى على أقل التقدير.

كما لفت، في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى وجود إتجاه لعزل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لتجاوزه صلاحيات الرئيس بزيارته إلى أنقرة و تهنئته لفايز السراج بالانتصارات الميدانية التي حققتها حكومة الوفاق مؤخراً.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.