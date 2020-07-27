لقاء الرباط لأطرف النزاع الليبي.. إحياء لـ"الصخيرات"

تناقش الحلقة الجهود التي يقوم بها المغرب لحل الصراع الليبي في سياق استمرار تدهور الوضع السياسي في هذا البلد، والزيارة التي يجريها عقيلة صالح إلى الرباط، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية في ظل تباين مواقف دول المنطقة وعدد من القوى العالمية بشأن هذا الملف.

وتؤكد الرباط تمسكها باتفاق الصخيرات لحل الصراع الليبي، رغم أنها لا تعتبره مثالياً، ولكن لا ترى بديلاً مناسباً غيره، كما يؤكد المسؤولين المغاربة.

الخبير في الشان الليبي، أبو القاسم الربو، رأى أن المغرب يحاول لعب دور جديد في الأزمة الليبية، بعد نجاحه في التوصل لإتفاق الصخيرات، في محاولة لإنعاشه، بما يحقق تقارباً أكبر بين الفرقاء الليبيين.

كما أشار، في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى أن الرباط ستستخدم رصيدها في حل النزاع، باعتبارها الجهة التي لم تنحز إلى أي طرف في الأزمة الليبية، خلافاً للآخرين- حسب تعبيره.

وإعتبر أن "االجميع خسر في الحرب الليبية، ويريد إنهاء الصراع ، لأنه لم يعد قادرا على الاستمرار في الحرب"، وتوقع حصول تنازلات من كافة الأطراف، لإدراكها سقوط الحل العسكري".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي