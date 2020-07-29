اتفاق الصخيرات... بين مطرقة التعديل وسندان الإلغاء

تناقش الحلقة مصير اتفاق الصخيرات، على ضوء نتائج زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى المغرب، وتصريحاته، بأن كل المبادرات لحل الأزمة الليبية لا تتعارض مع الاتفاق.

صرح عقيلة صالح من الرباط، بعد لقائه مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، بأن الخلل ليس في اتفاق الصخيرات وإنما بمن نفذه، مشيرا إلى أن المغرب لديه صوت مسموع في ليبيا.

صوّت هل ينجح المغرب في وضع حل للنزاع بين الأطراف الليبية: نعم 11.9% (25)

لا 88.1% (185) صوتوا: 210 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي

وأوضح عمار، في حديث لـ "بانوراما"، أن الأزمة الليبية أصبحت دولية بامتياز، بعد إرسال تركيا قواتها إلى هناك، ومن ثم دخول مصر على خظ الأحداث، معتبراً أن من شأن توازن القوة العسكرية دفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.