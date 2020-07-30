البرلمان التونسي يجدد ثقته في الغنوشي... فهل انتهى السجال؟

تناقش الحلقة مرحلة ما بعد تجديد البرلمان التونسي ثقته برئيسه راشد الغنّوشي، بعد سقوط اللائحة المقدمة من بعض الكتل البرلمانية لسحب الثقة منه، بسبب فشل الموقعين عليها في جمع العدد اللازم للتواقيع.

وصوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات، وتلقى الغنوشي، لدعم، إضافة من كتلته التي تضم 54 نائبا ، كتلة الكرامة بـ27 نائبا وعدد من نواب حزب الرحمة ومستقلين، فيما لم يعلن حزب قلب تونس بقيادة نبيل القروي موقفه.

وإعتبرت رئس تحرير صحيفة "الصباح" التونسية، آسيا العتروس، أن جلسة البرلمان هي محاكمة، في واقع الحال، لأداء الغنوشي، وفشله في إدارة عمل البرلمان وتجاوزه للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، والدخول، بشكل غير محسوب، في صراعات إقليمية.

وفي مقابلة معها قبيل الإعلان عن نتائج التصويت، أكدت العتروس، أنه أياً تكن نتائج التصويت، فأه سيكون لها تأثير على تشكيل الحكومة، وأن الرئيس المكلف يشعر بـ "أريحية" أكبر، في إنجاز هذه الإستحقاق.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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