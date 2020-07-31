الأردن... انتخابات برلمانية في ظروف استثانية

تناقش الحلقة إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن عن تحديد العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، ما يحسم الجدل القائم في البلاد حول إجراء الانتخابات في ظل الإجراءات المتعلقة بالحد من جائحة كورونا.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أصدر مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتقال أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وإغلاق مقرات النقابة لمدة عامين.

ويأتي الإعلان عن موعد الإنتخابات في ظروف إستثنائية تمر فيها االممكلة، إذ تواجه أزمة إقتصادية حادة، وتوتراً بشأن قرار إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية.

ويرى الخبير الإستراتيجي، عامر السبايلة، أن حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الممكلة، تتطلب تشكيلة جديدة للمجلس النيابي، لافتاً إلى أن صورة البرلمانات السابقة حملت طابعاً في ذهن المواطن.

وأكد، في مقابلة عبر "بانوراما"، على ضرورة خروج مبادرات، تعيد الثقة للمواطن الأردني في قدرته على التغيير عبر ممارسة حقه الانتخابي، وترفض حالة الإقصاء.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.