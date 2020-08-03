هل تخرج المواجهة مع "حزب الله" نتنياهو من الأزمة الداخلية؟

تناقش الحلقة تواصل مظاهرات الإحتجاج في إسرائيل، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفيما إذا كان الأخير سيذهب لخيار الحرب مع "حزب الله"، على ضوء التحركات والحشود العسكريّة الإسرائيليّة على الحدود مع لبنان، في محاولة لتخفيف الضغوط الداخلية التي يتعرض لها.

ويخضع نتنياهو للمحاكمة بسبب إتهامات بالفساد، وتلقي هدايا ثمينة من أصدقاء اثرياء وتبادل خدمات مع أقطاب إعلامية للحصول على تغطية أكثر إيجابية له ولأسرته، لكنه نفى كل الإتهمات الموجهة له، وقال أنها تهدف للإطاحة به من منصبه.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حسن مرهج، إستبعد ذهاب نتنياهو لخيار الحرب مع "حزب الله"، بسبب الظروف الداخلية والإقليمية والدولية، الغير مواتية لخطوة من هذا النوع، حسب رأيه.

ورأى، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن المخرج الوحيد المتوفر لدى رئيس الوزراء الإسرايلي، هو في الإنتخابات الرابعة، التي ستكون أمله الوحيد في النفاذ من المحاكمة بتهم الفساد والسجن، مضيفاً أن الشارع الإسرائيلي يدرك أن نتنياهو يفعل فقط ما يصب في مصلحته ومصلحة عائلته.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.