ليبيا... استعدادات لترشيح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية

الحراك الذي جاء تحت شعار "رشحناك، من أجل ليبيا اخترناك"، أعلن أن المسيرات ستنطلق ابتداء من 20 آب/ أغسطس الجاري، وستمتد لعشرة أيام متواصلة، ويهدف لاقناع محكمة الجنايات الدولية برفع القيود المفروضة على سيف الإسلام، الذي تتهمه بارتكاب جرائم قتل، وفساد مالي.

الخبير في الشؤون الليبية، أبو القاسم الربو، أوضح أن

"الأوضاع المأساوية في ليبيا تعزز من حضور القوة الثالثة في ليبيا، وأن سيف الإسلام يتعمتع بحاضنة شعبية في أغلب المدن الليبية، بسبب الحنين إلى الفترة حكم النظام السابق، حبث تمتع الليبيون بالأمن وتوفر الحاجات الأساسية".

لكنه، وفي مقابلة مع "بانوراما"، أشار إلى أن هذه القوة تفتقر للإمكانيات المالية والإعلامية واللوجستية، ما يمنعها من أن تكون قوة تؤثر بشكل ملموس في الواقع الليبي، فضلاً عن معارضة المجتمع الدولي تولي سيف الإسلام لأي منصب.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني