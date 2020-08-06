ليبيا... لا هدنة ولا حل وتعطيل أمريكي للدور الأممي

تناقش الحلقة تجديد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، موقفه بأن "أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء، من وصفه بالطرف المعتدي، في أي موقع يتيح له القيام بعدوان جديد".

كما تناقش الحلقة عرقلة واشنطن لتعيين مبعوث أممي جديد، يحل مكان المبعوث السابق غسان سلامة، الذي استقال من منصبه قبل 5 أشهر.

وكانت "بانوراما" إستضافت للتعليق على هذا الموضوع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية، رياض الصيداوي، الذي رأى أن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، يعيش حالة ضعف بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على أغلب حقول النفط.

ورداً على سؤال حول أسباب عرقلة واشنطن لتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا، أوضح الصيداوي، أن "واشنطن لا تريد مبعوثاً محايداً ويملك قراراً مستقلاً، وأنها ترى في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أفضل عراب لتنفيذ سياساتها في ليبيا".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.