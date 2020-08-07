كارثة بيروت إذا تكررت في العراق... واقع أم استثمار سياسي؟

تناقش الحلقة التحذيرات التي أطلقها عراقيون من تكرار المأساة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب اتخاذ فصائل مسلحة للأحياء السكنية أماكن لتخزين أسلحتها - حسب قولهم، ومطالبة السلطات باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

وبعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت مباشرة، بدأت السلطات العراقية التحقيق في المتفجرات المخزنة على المنافذ الحدودية، وشكلت لجنة طارئة لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة الموجودة فيها.

المحلل السياسي، حيدر سلمان، أشار إلى أن العراق "له تجربة سيئة مع مسألة تخزين السلاح في الأحياء السكنية، وتعود لحقبة النظام السابق"، موضحاً أن "الإجراءات التي إتخذتها الحكومة العراقية آنذاك لم تصل إلى حد إغلاق هذا الملف بشكل نهائي".

ولفت في مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، إلى أن الانفجارات التي شهدتها بغداد ومدن عراقية أخرى، كانت بسبب سوء التخزين، أو نتيجة إعتداءات مقصودة.

وحذر في نفس الوقت من محاولة بعض الأطراف الداخلية إستثمار هذا الملف لهداف سياسية وفي سياق تصفية حسابات.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.