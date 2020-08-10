بولتون يحرض ضد بايدن... فهل يستفيد ترامب؟

تناقش الحلقة تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، التي قال فيها إن فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية سيكون أفضل لإسرائيل من عودة الرئيس السابق "باراك أوباما".

تصرحيات بولتون جاءت خلال مقابلة مع قناة إسرائيلية، حذر فيها من أن "ترامب قد يتقبل طهران على أمل التوصل إلى اتفاق تاريخي معها مثلما فعل مع كوريا الشمالية"، مضيفاً أن "على الإسرائيليين القلق بشأن فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية".

كما طالب إسرائيل، بأن لا تعتمد على دعم ترامب أو مرشحه الرئاسي جو بايدن، إذا قررت مهاجمة إيران لوقف برنامجها النووي.

لكن الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، قلل من أهمية تصريحات بولتون، ورأى أنها تأتي في سياق الحملة الإنتخابية في الولايات المتحدة، غير مستبعد في الوقت نفسه، أن تكون عبارة عن "صفقة من تحت الطاولة، لإعادة المياه إلى العلاقات بين ترامب ومستشاره السابق، للاستفادة من نفوذه لدى الصقور".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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