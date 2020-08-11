الحكومة والمعلمون في الأردن... معركة عض الأصابع متواصلة

تناقش الحلقة آخر تطورات الأزمة بين الحكومة والمعلمين في الأردن، إذ شهدت معظم المحافظات هناك اعتصامات ومسيرات احتجاجية في سلسلة خطوات تطالب بإلغاء قرار إغلاق النقابة، والإفراج عن أعضاء مجلسها.

وبموازة ذلك، أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، في الأردن، بياناً دعا فيه إلى "التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع إلى القضاء المختص".

وإعتبر الناشط السياسي الأردني، علاء الفزاع، أن الأزمة بين المعلمين والحكومة دخلت مرحلة "عض الاصابع"، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية

قررت المضي في هذا المسالة حتى ترضخ نقابة المعلمين لشروطها.

كما أضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى أن المعلمين، ورغم غياب قيادتهم، "تمكنوا من توسيع دائرة فعالياتهم على الأرض، رغم التعتيم الكامل على ذلك في وسائل الإعلام الرسمية في البلاد".

الفزاع، ورداً على سؤال، أوضح أن "المعلمين يتجنبون الذهاب نحو إعلان الإضراب الشامل، لكن الجهات الرسمية قد تدفع بهم نحو هذا الخيار".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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