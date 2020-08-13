العراق... ضغوط داخلية للرد على الانتهاكات التركية

تناقش الحلقة تصاعد الحملات داخل العراق، المطالبة باتخاذ تدابير رادعة ضد أنقرة، بعد قيام الأخيرة باستهدف مجموعة من أفراد حرس الحدود بواسطة طائرة مسيرة، ومقتل ثلاثة منهم.

وألغى العراق، ردا على ذلك، زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد، التي كانت مقررة اليوم الخميس، كما استدعت الخارجية العراقية السفير التركي فاتح يلدز وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

بموازاة ذلك، أكد مسؤولون عراقيون إرسال تعزيزات على الحدود مع تركيا، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الآلية التي اعتمدها الأتراك في قصفهم.

الإعلامي والمحلل السياسي كامل الكناني، رأى في مقابلة مع "بانوراما"، أن

"الانتهاكات التركية وصلت لحد لا يمكن قبوله، وتشكل تجاوزا خطيرا لكافة الأعراف، وتعتبر بمثابة إعلان حرب".

وأوضح، أن السلوك التركي يأتي في سياق السياسة التوسعية لأنقرة في المنطقة، لافتا إلى أن الضربة التركية جاءت لتخريب الجهد العراقي في تأمين الحدود، مطالبا الحكومة بمحاكمة تركيا دوليا.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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