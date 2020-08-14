رفض فلسطيني للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ومطالب بتشكيل جبهة لمواجهته

قال أمين السر المساعد للجنة المركزية لحركة فتح – الانتفاضة، عدلي الخطيب، أن الاتفاق الذي أعلن عن توقيعه بين دولة الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما، يشكل "تحدياً خطيراً، وضربة غدر للفلسطينيين، وإن لم تكن مفاجئة".

شدد الخطيب، في مقابلة مع برنامج "بانوراما"، على أن مصداقية الرد الفلسطيني على الإتفاق الموقع بين أبو ظبي وتل أبيب تتطلب "الإلغاء الفوري لأتفاقية أوسلو، وتشكيل جبهة موحدة تتصدى لمشاريع التسوية الهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني".

كما لفت إلى أن "القيادات الفلسطينية تتحمل جزءا من الكوارث التي أحلت بالفلسطينيين، مضيقاً أن لا خيار أمامهم إلا مواجهة عملية التطبيع وإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدهم".

القيادي الفسطيني شدد في حديثه، على أن الشعوب العربية ترفض أقامة أي نوع من العلاقات مع إسرائيل، معتبراً أن "مفاعيل الإتفاق بين أبو ظبي وتل ابيب تتجاوز الإضرار بالقضية الفلسطينية، وتأتي في إطار مشروع إستعماري جديد في المنطقة تقوده الولايات المتحدة، سيؤدي لتشكيل تحالفات أمنية وعسكرية وسياسية جديدة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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