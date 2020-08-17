مع بدء مسلسل التطبيع... أين أصبح ملف المصالحة الفلسطينية

تناقش الحلقة ملف المصالحة الفلسطينية على ضوء التطورات الأخيرة في الداخل الفلسطيني وجنوح عدد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية.

وكان وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، قد وصل قطاع غزة اليوم الإثنين، لإجراء مباحثات مع قادة حركة "حماس"، حول جولة التصعيد الحالية مع إسرائيل، وملف المصالحة.

وتأتي زيارة الوفد المصري بعد أيام من الإعلان رسميا عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وهو ما رفضه الفلسطينيون، ووجد ترحيبا من القاهرة.

رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، اعتبر أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في الساحة الفلسطينية تسبب في إطالة أمد الانقسام، إلى جانب دور إسرائيلي واضح في هذا الاتجاه.

وأضاف، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن "القيادة الفلسطينية كانت تتجنب اتخاذ خطوات نحو المصالحة مع حركة" حماس" تخوفاً من العقوبات الأمريكية"، موضحاً أن "مصر ستكثف من تحركها في ملف المصالحة، منعاً لتراجع تأثيرها في الساحة الفلسطينية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني