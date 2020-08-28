غزة...وساطة "فاشلة" فما هي الخيارات البديلة؟

تناقش الحلقة موجة التصعيد الجديدة في قطاع غزة، بعد قيام الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لحركة حماس.

وكانت مصادر في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت استمرار جهود الوساطة مع إسرائيل عبر الجانبين القطري والمصري، رغم محاولة تل أبيب التنصل من التفاهمات التي تم التوصل لها سابقاً – حسب قولها.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة إستغلال تفشي وباء كورونا في غزة، من أجل الضغط والإبتزاز.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، قال لـ "بانوراما"، أن الجانبين المصري والقطري فشلا في إقناع الإسرائيليين بوقف الحصار ووقف الهجمات على قطاع غزة.

ولفت إلى أنه في حال "أقدمت إسرائيل على خطوة متهورة ومجنونة، فإن كل أساليب الرد ستكون متاحة أمام الفصائل الفلسطينية للدفاع عن سكان القطاع، بما فيها استهداف العمق الإسرائيلي.

كما أضاف أن عملية التطبيع الجارية حالياً بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، تشجع الأخيرة على مواصلة هجماتها على القطاع ومحاصرة سكانه.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.