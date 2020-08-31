هل يصل التوتر بين أنقرة وأثينا إلى حد المواجهة العسكرية؟

تناقش الحلقة مسلسل الاتهامات المتبادلة بين تركيا واليونان، ومستقبل التصعيد المرتبط بالتلويح بالحرب بين البلدين، بعد إعلان تركيا إجراء مناورات عسكرية شرق المتوسط، رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص، في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.

ويأتي ذلك فيما هدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة بشأن الأزمة مع اليونان، شرق المتوسط، وفي المقابل، تتهم تركيا الاتحاد بإذكاء التوترات في المنطقة.

الباحث في مركز باريس للجيوبوليتيك، فيصل جلول، قال إن تركيا خرقت "الستاتيكو" الموجود منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن أحد الردود على الخرق التركي قد تكون عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، لفت جلول إلى أن تركيا لا تنوي التراجع عن مخططاتها في المنطقة، لا سيما إعلانها اكتشاف النفط بالبحر المتوسط، متوقعاً أن تقوم أنقرة باستخدام ورقة اللاجئين، رداً على عقوبات أوروبية محتملة.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.