اجتماع فيينا يرفض مقترح واشنطن لإعادة الحظر على إيران

تناقش الحلقة إعلان الدول الموقعة على الاتفاق حول النووي الإيراني رغبتها في إنقاذه، وتأكيد موسكو على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أن تصريحات واشنطن بشأن إعادة العقوبات على إيران في 20 سبتمبر/ أيلول، تعتبر باطلة قانونيا.

وكان الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى أدى إلى رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل ضمانات تثبت الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي والحد من بعض أنشطتها النووية.

لكن الولايات المتحدة انسحبت في العام 2018 بشكل منفرد من الاتفاق، وأعادت فرض عقوبات آحادية الجانب، كما حاولت عبر الأمم المتحدة إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، إلا أنها اصطدمت برفض حلفائها الأوروبيين.

وتعليقاً على بيان فيينا، رأى رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي"، جميل الظاهري، أن إيران لا تريد تصريحات إعلامية، بل خطوات ملموسة على أرض الواقع، تؤدي لإتقاذ الإتفاق النووي.

وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أشار الظاهري إلى أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالنوايا الأوروبية، وأن طهران مطمئنة إلى أن القرار الأمريكي بحظر السلاح عليها في الأمم المتحدة سيفشل، بسبب الشراكة الوثيقة التي تربطها بروسيا والصين.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني