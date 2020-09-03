اجتماع الفصائل الفلسطينية... سقف التوقعات وحجم الرهانات

تناقش الحلقة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أو نوابهم، الذي سيبحث استراتيجية إنهاء الانقسام ومواجهة "صفقة القرن"، وخطط ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل والتطبيع المتسارع بين تل أبيب وعدد من الدول العربية.

ويترأس اللقاء، الذي يعقد بالتزامن في كل من بيروت ورام الله، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، إضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".

وتطالب الفصائل بأن يتبع اللقاء خطوات عملية لتحقيق الوحدة، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء اتفاقية أوسلو والتاكيد على حق ممارسة كافة أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

الكاتب السياسي الفلسطيني، أكرم الصوراني، رأى أن الرد على التحديات التي يواجها الفلسطينيون تكون بالإنهاء الفوري لحالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وتطبيع العلاقات بشكل كامل بين حركتي "فتح" و"حماس".

وفي مقابلة عبر "بانوراما"، شدد الصوراني على أنه لم تبق أية مبررات للانقسام، وأن على الفصائل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا، معتبراً أن حالة الانقسام "أعطت ذريعة ومبررا لعدد من البلدان العربية لأخذ قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.