لقاء الفصائل الفلسطينية... الشارع في انتظار التنفيذ

تناقش الحلقة ننائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في كل من بيروت ورام الله، والتي أكدت في البيان الصادر عنها رفضها لكافة لمشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية، ولا سيما ما يسمى بـ"صفقة القرن"، والضم والتطبيع.

وكان الأمناء العامون ناقشوا قواعد الاشتباك مع إسرائيل، وآليات تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة "المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية"، وتم، حسب البيان، "التوافق على أشكال مواجهة الاحتلال"، بالإضافة إلى "تفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة".

كما جرى الاتفاق على "تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والمصالحة والشراكة في إطار م. ت. ف خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني".

وكانت "بانوراما" استضافت للتعليق على هذا الموضوع الكاتب السياسي إبراهيم المدهون، الذي قال أن "مجرد انعقاد الاجتماع يعتبر خطوة إيجابية تعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

كما أضاف المدهون، أن المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلطسنية، تحتاج لتكثيف الجهود المشتركة بين كافة الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن "الإشكالية لدى الجمهور الفلسطيني وفصائل المقاومة تبقى في التطبيق، وترجمة الأقوال إلى أفعال".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني