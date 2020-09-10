الجامعة العربية... "نعم" للتطبيع

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، طالب بموقف رافض للاتفاق التطبيعي "الثلاثي الأمريكي- الإسرائيلي -الإماراتي"، واصفاً إياه بـ "زلزال ضرب البنيان العربي"، فيما أكد بعد ختام الجلسة بـ "أننا منعنا صدور بيان يشرعن التطبيع الإماراتي ولم نحصل حتى على الإدانة من الدول العربية".

الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، لم يستغرب ما إنتهت إليه جلسة وزراء الخارجية العرب، موضحاً في مقابلة عبر "بانوراما" أن الجامعة العربية لا "تعبر عن السياسات العربية"، وأنها على الدوام كانت "عرابة سياسة الشرذمة".

كما أشار إلى أن سياسة التطبيع التي تمارسها بعض البلدان العربية لن تنسحب على الشارع العربي، الذي يؤيد بأغلبيته الساحقة حقوق الفلسطينيين، ويعارض سياسات التقارب مع تل-أبيب".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني