رداً على اتفاق التطبيع... صواريخ فلسطينية على إسرائيل

تناقش الحلقة أسباب قيام الفصائل الفلسطينية في غزة بقصف مدينتي عسقلان وأسدود الساحليتين، وذلك بالتزامن مع مراسم توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في واشنطن.

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي، رداً على ذلك، بشن غارات على مواقع لفصائل فلسطينية، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن عملية إطلاق الصواريخ تهدف إلى "عرقلة السلام" بين إسرائيل ودول الخليج.

أما حركة "حماس" فحذرت إسرائيل من التصعيد العسكري بعد ليلة من القصف المتبادل بين الجانبين. وقالت أن الحركة في بيان أن "الاحتلال سيدفع ثمن أي عدوان على شعبنا أو على مواقع المقاومة، سيظل الرد مباشرا، فالقصف بالقصف".

الخبير في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله رأى أن "القصف الصاروخي جاء رداً من الفصائل الفلسطينية على عملية التطبيع، ويحمل رسالة مفادها أنها مستمرة في المقاومة".

وأوضح، في حوار مع "بانوراما"، أن الفصائل الفلسطينية تدرك أن إسرائيل لن تذهب إلى خيار الحرب المفتوحة مع القطاع، لأن ذلك سيعرقل عملية التطبيع الجارية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني