السفير الأمريكي في إسرائيل يثير غضب الفلسطينيين و"فتح" تندد

قال القيادي في حركة "فتح" والنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، يوسف أبو شهلا، إن "الإدارة الأمريكية واهمة إذا كانت تعتقد بأنها قادرة على فرض أي شخصية لقيادة الشعب الفلسطيني.

جاء قول أبو شهلا خلال مقابلة معه عبر "بانوراما"، تعليقاً على تصرحيات للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، قال فيها أن بلاده تدرس استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، قبل أن تعود الصحيفة الإسرائيلية التي حاورت السفير وتعدل الخبر، ليصبح "لا نفكر في ذلك" و"ليس لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطيينية".

ورأى القيادي في حركة "فتح" أن تصريحات فريدمان تأتي في سياق حملة وصفها بالمشبوهة، لإثارة البلبلة داخل الشارع الفلسطيني لتصفية قضيته.

بيد أن الصحيفة الإسرائيلية لم توضح فيما إذا كان تعديل التصريح جاء نتيجة خطأ منها أو بطلب منها، لكن حركة "فتح"، دانت في بيان كلام السفير الأمريكي، واعتبرته تدخلا في الشأن الفلسطيني.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني