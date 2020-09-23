إيران: تكنولوجية عسكرية إلى اليمن ودور استشاري في سوريا

تناقش الحلقة تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، الذي أوضح بأن بلاده نقلت تكنولوجيا عسكرية إلى اليمن لتمكين اليمنيين من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة.، وأنها بصدد تقوية الدفاعات الجوية السورية بطلب من الحكومة هناك.

شكارجي كان أوضح أن "الوجود الإيراني في أي بلد يكون بناء على طلب من تلك الحكومة، فيما يكون التدخل العسكري في الوقت الذي ندخل فيه حتى شخصا واحدا كمستشار في تلك الدولة دون موافقة تلك الحكومة".

تعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي" جميل الظاهري، إن "إيران لن تتوانى في مساعدة أي جهة تقف بوجه إسرائيل والولايات المتحدة، ومن حقها عقد الاتفاقيات اللازمة مع هذه الجهات".

وشدد الظاهري على أن "سياسة الجمهورية الإسلامية لا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وأنها قد تقوم بإنشاء قواعد عسكرية في اليمن، في حال طلبت حكومة صنعاء ذلك".