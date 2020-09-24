ما خلفيات اتهامات الصدر لفصائل في "الحشد" بالاغتيالات؟

تناقش الحلقة تصريحات زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، التي طالب فيها فصائل الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات – حسب تعبيره.

وتضمنت تصريحات الصدر اتهامات بوقوف بعض فصائل الحشد وراء عمليات اغتيال طالت ناشطين في الحراك الشعبي.

ورغم كونه أحد أشد المناوئين للوجود العسكري الأمريكي في العراق، إلا أن الصدر يرفض اللجوء إلى العنف لإخراجها من البلاد. كما أنه كان قد طالب في وقت سابق بإبعاد من وصفها بـ "العناصر السيئة" عن فصائل الحشد، للمساهمة في حفظ هيبة الدولة – وفق رأيه.

الخبير في الشأن العراقي، كامل الكناني، قال

إن الخلاف بين زعيم التيار الصدري وبعض فصائل الحشد الشعبي، ينطلق من التباين في كيفية التعامل مع القوات الأمريكية، حيث ترى فيها فصائل الحشد قوات احتلال، ويجب أن تمارس ضدها كل أشكال المقاومة لإخراجها من العراق.

وأضاف الكناني، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن اتهامات الصدر لفصائل في الحشد بممارسة القصف والاغتيالات تحتاج إلى أن يقدم دليلاً، أو أن يعتذر عن تصريحاته، مشيراً إلى أن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق حاز على دعم البرلمان.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني