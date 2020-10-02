هل أصبح العراق على أعتاب صدام بين القوات الأمريكية وفصائل الحشد؟

تناقش الحلقة التطورات الحساسة التي يمر بها العراق، على ضوء الحديث عن بدء العد التنازلي لصدام مباشر بين القوات الأمريكية وقوات الحشد الشعبي.

وكانت واشنطن قد هددت بإغلاق سفارتها وسحب قواتها من العراق على خلفية تعرضها إلى هجمات. ولم تمر أيام حتى قامت سلطات إقليم كردستان بتحميل هيئة الحشد الشعبي المسؤولية عن استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل بصواريخ لم تسبب أضراراً، رغم نفي قيادة عملية نينوى مسؤولية الحشد عن الحادث.

مدير مركز "أفق" للدراسات السياسية، جمعة العطواني، اعتبر أن "واشنطن تعمل بالتعاون مع بعض الأطراف العراقية على وضع سيناريو يقوم على استهداف المصالح الأمريكية في العراق، لإلقاء اللائمة على الحشد الشعبي تمهيداً لاستهداف قياداته".

ورداً على سؤال حول موقف الحكومة في حال شنت القوات الأمريكية هجمات على فصائل الحشد، أوضح العطواني، في حديث لـ "بانوراما"، أن "حكومة بغداد مسلوبة الإرادة، ولا تستطيع تحريك ساكن أمام القرارات الأمريكية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.