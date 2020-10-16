انسحاب القوات الأمريكية من العراق... بين المراوغة والابتزاز

كشفت الخارجية العراقية في بيان عن تشكيل لجنة فنية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأمريكي لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق، كونها تعد من مُخرجات الحوار الاستراتيجي المتواصل بين حكومتي البلدين.

يأتي ذلك بعد أن كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وصف سحب القوات الأمريكية من بلادهفي الوقت الحالي بأنه قد يؤدي إلى "كارثة، داعياً لعقد حوار وصفه بالشفاف مع طهران، يبنى على مبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

الخبير في الشأن العراقي، محمد الساعدي، رأى في حدبث الولايات المتحدة عن نيتها سحب قواتها من العراق مناورة، وعملية استغلال للأوضاع الاقتصادية الصعبة فيه وخلق لحالة ارتباك.

ولفت الساعدي، إلى أن جدولة خروج القوات الأجنبية من العراق لا تعدو كونها مجرد محاولة لتهدئة الشارع وورقة انتخابية ومسألة غير واقعية، لأن الحكومة نفسها هي من طلبت بقاء القوات الأمريكية خلال رئاسة حيدر العبادي لها.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني