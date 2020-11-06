لماذا تتخوف بلدان عربية من فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة؟

تناقش حلقة برنامج اليوم قلق بعض الدول العربية من أن فوز المرشح الديموقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يؤدي لإعادة الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها، فضلاً عن تعطيل عملية التطبيع الجارية بين هذه الدول وإسرائيل.

وكان رئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل، أعرب عن قلقه من فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، بسبب تعهد المرشح الديمقراطي بالعودة للاتفاق النووي مع إيران.

الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، اعتبر أن "قلق بعض البلدان العربية من فوز بايدن في الانتخابات، منبعه شعورها من أن اي تقارب محتمل مع الجمهورية الإسلامية، سيعني في المقابل تباعد أمريكي عن هذه الدول".

المعشني، وفي تعليق على تصريحات الفيصل، أوضح أن "إنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي مع طهران، عزز من قوة التيار المحافظ داخل إيران، خلافاً لما كانت تتوقعه إدارة ترامب، ما قد يدفع ببايدن في حال فوزه في الانتخابات إعادة النظر بهذا القرار، وإحياء مشاركة الولايات المتحدة في الإتفاق".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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