هل يصبح الحوار الليبي عراب الوصاية الدولية على البلاد؟

نقل تقرير عن خبراء ومراقبين، أن الوثيقة تحاول استحداث أجسام شرعية جديدة غير منتخبة، تمهيداً لوضع البلاد تحت وصاية المنظمات الدولية، وتتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة، وأن تكون الفترة الانتقالية لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد.